تراند اليوم : أمام الرئيس السيسي .. أحمد عز : البسوا المموه بيخافوا منه

القى الفنان أحمد عز كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات ذكرى حرب أكتوبر والندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، قائلا “أن الشعب المصري وجيشه كيان واحد لا ينفصل، وأن الزي العسكري فخر لكل المصريين”.

وختم «عز» كلمتة بالجملة التي تثار على وسائل التواصل الاجتماعي “البسوا المموه بيخافوا منه ، وتحتفل مصر بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصري وعربي بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلي في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.