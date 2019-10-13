تراند اليوم : السيسي : لم نهجر أحد من سيناء كما حدث في 67

على هامش الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة رد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي سؤال الدكتور صلاح سالم نائب رئيس جامعة سيناء عندما طرح سؤال متي يعود المهجرين الي سيناء ! .

ورد الرئيس قائلا : “إحنا مهجّرناش الناس من بيوتها، اللى عملناه في سيناء، إحنا أخلينا البيوت بمقابل، ده أمن قومي لـ100 مليون، ومش هنسمح يكون شوكة في ضهر البلد وتم دفع تعويض كاملا و شامل للناس ” .

وأكد الرئيس ” السيسي ” : اننا لن نترك اهلنا في سيناء في الشارع بل تم اقامة 26 مجتمع بدوي في شرق و غرب سيناء وتم اقامة البيوت و الاراضي الزراعية و اماكن المواشي .

و أضاف الرئيس ان التعويض الذي تم دفعه كان شاملا لكل شئ و يشمل الارض و البيت ،و تم اقامة مدينة رفع الجديدة لإستعاب اهل سيناء .