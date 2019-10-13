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تراند اليوم : السيسي : لم نهجر أحد من سيناء كما حدث في 67

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على هامش الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة رد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي سؤال الدكتور صلاح سالم نائب رئيس جامعة سيناء عندما طرح سؤال متي يعود المهجرين الي سيناء ! .

ورد الرئيس قائلا : “إحنا مهجّرناش الناس من بيوتها، اللى عملناه في سيناء، إحنا أخلينا البيوت بمقابل، ده أمن قومي لـ100 مليون، ومش هنسمح يكون شوكة في ضهر البلد وتم دفع تعويض كاملا و شامل للناس ” .

وأكد الرئيس ” السيسي ” : اننا لن نترك اهلنا في سيناء في الشارع بل تم اقامة 26 مجتمع بدوي في شرق و غرب سيناء وتم اقامة البيوت و الاراضي الزراعية و اماكن المواشي .

و أضاف الرئيس ان التعويض الذي تم دفعه كان شاملا لكل شئ و يشمل الارض و البيت ،و تم اقامة مدينة رفع الجديدة لإستعاب اهل سيناء .

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