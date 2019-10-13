لوسي تبكي بحرقة في مهرجان الإسكندرية السينمائي .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - شهدت الندوة التي أقيمت عن فيلم ” ورقة جمعية ” للفنانة ” لوسي ” ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط نوبة بكاء من جانب لوسي .

وجاء ذلك بعد أن شبه البعض دورها في الفيلم وهي تقوم بدور الأم بوطنها ليبيا وما يحدث فيها والأوضاع بها وهو ما جعلها لا تتمالك نفسها من البكاء ولم تستطع استكمال كلمتها .

وتدور أحداث فيلم ” ورقة جمعية ” داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله .. وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور ” أم عبد الله ” التي تحب الخير لكل من حولها وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما .

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ويشارك في بطولة الفيلم كلا من الفنانين لوسى وأحمد صيام ومحمود فارس وسهر الصايغ ومحمد عادل وحنان سليمان وناهد رشدي وشيرين الجمل .. ومن إخراج أحمد البابلي .