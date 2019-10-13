كندة علوش في رسالة عن وطنها : ” ارحموا سوريا “

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها تدين فيها العدوان التركي على شمال سوريا وطالبت بوقف الحرب ضد بلدها .
وكتبت كندة علوش في تغريدتها : ” ارحموا سوريا من الصراعات والنزاعات وقذارة السياسة والسياسيين .. ماضل بلد ما تدخل وطمع ودمر وقتل .. ما في بلد بالتاريخ الحديث ولا القديم تآمر عليه ” .
وتابعت : ” كل هالعدد من الجهات لا مجتمع دولي ولا مجلس أمن ولا داخل ولا خارج ولا طرف همو هالناس إلى عم تموت جوا وبرا .. والله حرام ” .
يذكر أن الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر لعملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم” داعش ” الإرهابي شمال شرق سوريا في عملية أطلق عليها إسم ” نبع السلام ” .
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