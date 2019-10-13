بعد نجاح "عروس بيروت".. مفاجأة سارّة لمحبي مسلسل "حب أبيض وأسود"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقق مسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر عابدين وكارمن بصيص، والمنسوخ من المسلسل التركي الشهير "عروس إسطنبول" بطولة اوزجان دنيز واصلي انفر، نجاحًا عربيًا كبيرًا، وعليه فقد انتشرت العديد من الأنباء التي تفيد عن قيام شركة الصباح بشراء حقوق المسلسل التركي "حب أبيض وأسود" من بطولة إبرهيم شيليكول وبرجي أكالاي والذي حقق نجاحًا في الوطن العربي بالرغم من عدم نجاحه في بلده، لإنتاج نسخة عربية.

وكان لوسامة بطل العمل شيليكول الذي جسد شخصية "فرحات" دورٌ كبيرٌ في جذب انتباه الجمهور العربي بالإضافة لموهبته وتقديمه الدور بشكل مميز.

ومن الأسماء المرشحة للقيام بدور البطولة في النسخة العربية الفنان اللبناني يوسف الخال ومواطنته الفنانة داليدا خليل، وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن بقية التفاصيل التي تخص العمل.

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يُشار إلى أن المسلسل التركي "حب أبيض وأسود" كان توقف في تركيا بعد موسم واحد بسبب قلة نسبة المشاهدة خاصة أن موعد عرضه تزامن مع عدد من الأعمال القوية مثل "عروس إسطنبول" و"قيامة أرطغرل" و"الحفرة" و"أخبرهم أيها البحر الأسود".

ومن المعروف أن شخصية فرحات وعلاقة الحب التي جسدها العمل استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية للعمل في الوطن العربي، وللنجم التركي إبراهيم شيليكول بشكل خاص.