نضال الأحمدية: سلافة معمار خمسينية!.. وسوزان نجم الدين وشكران مرتجى تدخلان على الخط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الإعلامية اللبنانية المثيرة للجدل نضال الأحمدية، لمهاجمة نجمات سوريا من جديد، وهذه المرة طالت نيرانها الفنانة السورية سلافة معمار.

وظهرت الأحمدية في فيديو إلى جانب الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وهما تتحدثان عن نجمات لبنان ونجمات سوريا، لتعلق نجم الدين أنها ترفع القبعة لكل نجمات لبنان وسوريا بمن فيهن الفنانة سلافة معمار مع ذكرها لأسماء أخرى.

لتتدخل هنا الأحمدية وتُعلق، ماذا قدمت مُعمار ولا يمكن اعتبارها نجمة ناجحة، مُضيفةً أنّها أصبحت خمسينيةً، وأثار هذا التعليق ردود فعل واسعة في موقع تويتر، حيث هاجم الجمهور الإعلامية الأحمدية بسبب مُعايرتها لمعمار بعمرها، بالإضافة للاستهانة بموهبتها.

كما تساءل الكثيرون كيف يمكن للأحمدية وهي تكبر معمار بسنوات أن تعايرها بعمرها، مُضيفين أنّه لا يحق لأي شخص أن يعاير أي إنسانٍ بعمره، وكان للصحافيين اللبنانين والنجوم في سوريا رأيهم أيضًا في الموضوع؛ إذ انتقدوا الأحمدية على تعليقها غير المهني.

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ومن جانبها علقت الفنانة شكران مرتجى على كلام الأحمدية قائلة: "لا ياست نضال بختلف معك سلافة معمار ما عمرها هيك بالإبداع كبيرة صبية وقمر وموهوبة ونجمات سوريا كتار بس الحرب جارت علينا موذنبنا إنه الحرب طالت كل شيء وانا أكبر من سلافة وما صرت خمسين وآخر عمل أبدعت فيه مسافة آمان كل المحبة لكل النجمات من أي بلد الموهبة لاهوية لها".

يُشار إلى أنَّ الفنانة السورية سلافة معمار، قدمت في مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الفنية والتي حققت نجاحًا كبيرًا من ضمنها زمن العار، والغفران، تخت شرقي، أرواح عارية، ومؤخرًا مسلسل مسافة آمان، واستطاعت معمار أن تبرز كنجمة صف أول بسبب موهبتها بالإضافة لجمالها.