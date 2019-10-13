طرح بوستر تشويقي لفيلم "كيرة والجن"يتصدره كريم عبد العزيز وعز

القاهرة - لايف ستايل
يستعد النجمان أحمد عز، وكريم عبد العزيز، لتصوير فيلمهما الجديد الذي يحمل عنوان "كيرة والجن" خلال ديسمبر المقبل، وطرح بوستر تشويقي كدعاية له، وتصدر البوستر كريم عبد العزيز واحمد عز بشكل منفرد.
يناقش العمل قضية وطنية خلال فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، من خلال شخصين يحملان اسمي "كيرة" و"الجن"، على أن يتم أختيار باقي الفريق منتصف أكتوبر المقبل.
وترصد الجهة المنتجة ميزانية ضخمة، بسبب الديكورات الخاصة بلوكيشانات التصوير، والتي سترجع المشاهد لعصر ثورة 1919، أيام الحقبة التاريخية المليئة بالنشاط الثوري الذي طهر المصريين من بطش الانجليز، ومن المنتظر أن يتم عرضه خلال موسم عيد الفطر، تأليف محمد مراد وإخراج مروان حامد ومن إنتاج شركة سينرجي.
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