نسرين طافش تتغزل في سورية

أكدت الفنانة نسرين طافش، أنها سورية حتى لو لم يكن لديها جنسية، وجزائرية وفلسطينية، وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "سوريتي اللي ساكنة فيني وبروحي، أنا سورية حتى لو ما عندي جنسية، وجزائرية وفلسطينية بكل فخر، بس اليوم بدي أحكي عن سورية، العشق والحب اللي ما بيعترف بالأوراق الرسمية، أنا اللي شربت من مية حلب وارتويت من حضنها فرح وذكريات طفولة حلوة"، وتابعت "أنا اللي عشقت شوارع الشام العتيقة الحنونة وداب قلبي بناسها وفنها، أنا اللي هواي جزراوي عطر مخلط كردي آشوري سرياني كلداني أرمني بروح المحبة والسلام باسم سوريا".



وأضافت: "أنا اللي هيمانة بطيبة أهل جبل الشيخ، أنا اللي سكن قلبي بالساحل، جنة الله على الأرض بجباله وبحره وأصالة سكانه، سوريتي صورتها جمال وحب، دايمًا أنا اخترت أشوفها فرح وحضارة وأشوفها فلاح وعرس من نور، سكن الوطن مو إنك تسكن فيه وما تقدر نعمته، سكن الوطن إنه يسكن فيك وتبقى موصول بحبل الوفا والحب معه، لأنه الحب من الإيمان، أنا مؤمنة بسوريتي"، ويُذكر أن أخر أعمال الفنانة السورية نسرين طافش، فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، وغادة عادل، وبيومي فؤاد.

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