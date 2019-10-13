عمرو دياب يحقق بأغنية"تحيرك" منذ طرحها 4 ملايين مشاهدة باليوتيوب

حقق المطرب عمرو دياب نسبة مشاهدة عالية في أحدث أغنياته التي طرحها مؤخرا بعنوان "تحيرك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ووصلت نسبة مشاهدات الأغنية إلى أكثر من 4 ملايين مشاهدة في أسبوعين فقط من طرحها يوم 25 سبتمبر الماضي.

أغنية "تحيرك" تعاون فيها الهضبة مع كل من الشاعر الغنائي محمد القاياتي، والملحن محمد حمزة، والموزع الموسيقي طارق مدكور.

وفي السياق نفسه، يستعد الهضبة خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة من الألبوم تحمل اسم "متغير"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي رامي سمير.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية "يوم تلات" من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد الذي يحمل اسم "أنا غير"، والذي طرح منه أغنيتي "أنا غير" و"بحبه" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

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"أنا غير" تعاون فيها الهضبة مع كل من الشاعر الغنائي أحمد مرزوق، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أسامة الهندي، ويتعاون الهضبة خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر خالد تاج الدين، والملحن عمرو مصطفى، وبهاء الدين محمد وغيرهم.

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