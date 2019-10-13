عادل عوض ونجلته جميلة ضيفا مهرجان الشارقة

يستضيف مهرجان الشارقه السينمائي الدولي لسينما الأطفال في دورته السابعة خلال الفترة من اليوم 13 حتى 18 أكتوبر المقبل0، المخرج القدير عادل عوض، ونجلته الفنانة جميلة بدعوة رسمية من الشيخه جواهر القاسمي، لتقديرهما على دورهما الفنى والداعم للفن.

جميلة عوض رغم عمرها الصغير في الفن إلا أنها حققت إنجازات على المستوى الدولي وكان آخرها التكريم في مهرجان نيو فيجن بهولندا عن دورها في فيلم الضيف وتسعى حاليا لتقديم كل ما هو جديد في عالم السينما خاصة في قضايا المرأة العربية.

وأعربت جميلة انها تدين بالفضل أولا وأخيرا لوالدها الذي ساهم بشكل كبير في تكوين شخصيتها الفنية ولولاه لما وصلت إلى ما وصلت إليه فما انا إلا نقطة فى بحر المخرج الكبير عادل عوض.

وصرح المخرج عادل عوض أحد ضيوف المهرجان انه سعيد باستضافته، معربا عن تقديره واحترامه للدور الثقافى والتنويري للشيخ القاسمى وحرمه الشيخة جواهر، ليس لدعوتهما فقط ولكن أيضا لمحبة سموه لمصر.

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جدير بالذكر ان هناك العديد من الشخصيات تمت دعوتها لحضور المهرجان نذكر منها يسرى نصر الله والناقد الفنى طارق الشناوى والفنانه شيري عادل والفنان أحمد فلوكس.

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