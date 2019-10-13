كواليس تصوير "أبو وتارا عماد" لكليب أغنية "حبيبي يا ليل"

يواصل النجم “أبو”، حاليا تصوير أغنيته الجديدة “حبيبي ياليل” مع المخرجة مريم أبو عوف بمشاركة النجمة تارا عماد، بقاعة سيد درويش بالهرم.

يذكر أن هذه هى التجربة الثانية التى تقوم فيها مريم أبو عوف بإخراج الكليبات، كما أنه التعاون الثاني مع الفنان “أبو” حيث قدما معا من قبل كليب “3 دقات”.

أغنية “حبيبي ياليل”، من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، وهى أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى..

وقد قرر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة المشاركة فى إنتاج كليب الأغنية مع شركة جاما ميوزيك وذلك نظرا لنجاحها وإعجابه الشديد بها.

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ويشار إلى أنه قد تم طرح “حبيبى ياليل” بعد طول انتظار على المتاجر الإلكترونية وأيضا على محطات راديو، نجوم FM وراديو 9090 FM وراديو إينرجى FM وردايو النيل “نغم – ميجا – هيتس”، وحاليا تحقق الأغنية نجاحا كبيرا وإقبالا من الجمهور على مشاهدتها.

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