نادين الراسي تهاجم المحاكم الدينية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: هاجمت الممثلة نادين الراسي المحاكم الدينية في لبنان مطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وذلك في تعليقٍ مؤثر كتبته على رابط الفيديو الذي شاركته عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، ويظهر فيه الأب الذي يسحب طفلة من حضن أمها.

وعلقّت رابطة الأمر بمشاعرها كأم عاشت شعور الحرمان من أولادها كاتبة بالعامية اللبنانية: "بعدو حبُّن معنا ولو مهما غيابُن وجّعنا. الله كريم بيجمعنا. آمين يا رب ما ننسى عدالة السّماء". وسألت: "كيف ممكن أب موزون يحرم طفلة من إمها؟ ما بعرف شو الأسباب ولا بدي أعرف. بس هالبنت اللي عم تصرخ (الله يخليك ما تخليني روح معو) مين بيشفي عقدها النفسية بالمستقبل من ورا هالموقف؟ مين بينسيها هالحادثة؟". وختمت: "المحاكم الدينية صار لازم ينحطلا حدّ. والقوانين صار لازم تتغير".

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