شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. راغب علامة يتألق فى حفل غنائى بأحد فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم راغب علامة، مساء أمس السبت، حفل غنائيا بالقاهرة، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التي أحياها هذا الصيف، والتي توزّعت ما بين أمريكا، وفرنسا، ومصر، ولبنان، وتونس.



راغب علانة

وكعادته أشعل راغب الأجواء بعدد من أغانيه التي تنوّعت ما بين جديده وقديمة، منها، "اللي باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالي"، و"نسينى الدنيا".



راغب علامة

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها .



راغب علامة