شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ينتهى من مشهد المدافن فى "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم خالد سليم من تصوير مشهد بالمدافن صباح اليوم ضمن أحداث مسلسل "بلا دليل" والتى تشارك فى بطولته النجمة درة وجمعت بينه وبين الفنان جمال عبد الناصر لدفن ابنه خلال الأحداث، ويستكمل سليم تصوير مشاهده فى ديكور أخر لتصوير المشاهد الداخلية فى المسلسل.

ومن ناحية أخرى، أعلنت درة عن بداية عرض مسلسلها "بلا دليل"، منتصف شهر أكتوبر الجارى على شاشة cbc، المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

وسجل خالد سليم أغنية تتر المسلسل الذى يعمل على تصويره حالياً، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد المنعم، ومهندس صوت ماهر صلاح ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام القليلة المقبلة مع انطلاق عرض المسلسل.