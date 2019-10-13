شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يداعب الجمهور بـ فيديو لصوت ضحكته مع لقطة من فيلم الـ Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام النجم المصرى محمد هنيدى بـ طرح فيديو لمشهد من فيلم الـ Joker ولكن هذه المرة مزجه بـ صوت ضحكته، بدلا من خواكين فينيكس أو "آرثر فليك" صاحب الشخصية في الفيلم، على حسابه الشخصى بـ موقع التغريدات تويتر.

ومعروف هنيدى بـ طرح الفيديوهات والتعليقات الساخرة من خلال حساباته على موقع التواصل الأجتماعى.

أما عن ضحكة فينيكس في الفيلم، فهى مختلفة عن ما نشره هنيدى على حسابه.

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يذكر أنه مع في نهاية الأسبوع الماضي، استمر فيلم Joker في الحفاظ على المرتبة الأولى في شباك التذاكر العالمى، وعلى الرغم من الجدل والمخاوف الأمنية، حقق فيلم الـ Joker إيرادات وصلت إلى 306 ملايين دولار.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.