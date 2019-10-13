جيزيل نورمان... عارضة أزياء ملفتة

جيزيل نورمان هي عارضة أزياء بريطانية من ساسكس Sussex، تعمل في نيويورك مع وكالة Women Management، وفي لندن مع وكالة Storm Models. ما من عارضة ضاهتها بعدد المنصّات التي اعتلتها هذا الموسم، إذ شاركت أقلّه في 34 عرضاً في 4 مدن مختلفة، ما يكشف عن شخصيّة قوية وعنيدة ومثابرة تملكها. أوّل ظهور لها كان في افتتاح مجموعة جاي دبليو آندرسون J.W. Anderson لخريف 2018، لكنّ نجمها سطع في عروض خريف وشتاء 2019، التي احتفلت خلالها بعيدها الثامن عشر. Advertisements إقرئي ايضاً: تشاي ماكسيموس... عارضة أزياء مميزة وملفتة عارضة أزياء مميزة تثبت حضورها في العروض أجمل إطلالات العارضة جيزيل بوندشين على منصات عروض الأزياء

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