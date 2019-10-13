هكذا تسترخي النجمات في غرفة النوم

لم تتردد العديد من نجمات الفن العربي بنشر صورا لهن من غرف نومهن عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، إما من خلال جلسات تصوير خضعهن لها، أو من خلال التقاط صور السلفي لهن على مرايا خزائن الغرفة، أما البعض فلم تترددن بنشر صورهن وهن ممددات على السرير وغارقات في النوم. ظهرت أمل بوشوشة في احدى المرات مرتدية بيجاما نوم متقمصة شخصية الأرنب وقامت بحركات تعكس شخصيتها المرحة ومحبتها لحيوانها المفضل وهو الأرنب. وظهرت نانسي عجرم في احدى الصور التي نشرتها سابقا داخل غرفة نوم ابنتيها ايلا وميلا، وبدت بأنها الأم المثالية التي تهتم بمتطلبات تربية بناتها. الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، التقطت صورة لها من غرفة نومها الأنيقة وجلست على الأرض في وضعية تعكس تواضع شخصيتها وروحها المرحة. Advertisements غرفة نوم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تعكس الفخامة والملوكية من خلال الديكور واللونين الذهبي والأحمر. وضعية نوم الفنانة إليسا من داخل غرفة نومها الخاصة بإحدى الصور التي نشرتها سابقا، تعرف بأنها «وضعية نوم الجنين». اقرئي ايضا: صور عفوية...النجمات العرب أمام المرآة صور تظهر عفوية النجوم العرب وأبنائهم صور عفوية: نجمات عرب يستخدمن اللاب توب

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