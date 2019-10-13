كيم كاردشيان تتمنى تناول العشاء مع هذه الشخصية

صرّحت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، بأنها تتمنى تناول العشاء مع غريتا تونبري، الناشطة السويدية المناصرة لقضايا المناخ.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "رويترز"، فإن كاردشيان صرّحت بذلك خلال زيارة إلى أرمينيا، وقالت إن تونبري "فتاة مذهلة جسورة بها من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام هؤلاء الكبار الذين يمكن أن يبثوا الرعب في النفوس. نحتاج أن نكون بمثل هذا الانفتاح والصدق".

وقالت كارداشيان، التي كانت تحضر المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات في يريفان عاصمة أرمينيا: "تغير المناخ مشكلة خطيرة".

وأبدت أيضا رغبتها في التحدث مع والدي تونبري وفي أن تشاركها أفكارها باعتبارها من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "التحدث على منصة كبيرة يستجلب الكثير من الآراء والشخصيات المختلفة، فكيف يتعاملان (الأبوان) مع الأمر".

وينحدر أسلاف كارداشيان من أرمينيا، وتضمنت زيارتها أيضا تعميد 3 من أطفالها الأربعة، الاثنين، في كاتدرائية إتشميادزن الرئيسية.

وكانت ابنتها الكبرى نورث قد عُمدت عام 2015 في الكنيسة الأرمنية في القدس.

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