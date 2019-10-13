فرقة BTS الكورية تقدِّم عرضًا موسيقيًّا أسطوريًّا في افتتاح موسم الرياض

انطلق موسم الرياض، مساء الجمعة، بحفل جماهيري عالمي ضخم، شهده استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وحظي بإقبال غير مسبوق، قبل 7 ساعات من انطلاق الحفلة التي تُحييها فرقة «بي تي إس» لموسيقى البوب الكورية، واكتسى درة الملاعب بأكثر من 50 ألف متفرج حضروا للاستمتاع بالحفل العالمي، حيث تزينت خشبة المسرح بتصميم عالمي احترافي يُمثل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة، تحت عنوان «لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف»، والتي حطمت الأرقام القياسية العالمية؛ كونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو الماضي، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال شهر واحد، مما عزَّزَ مكانة «بي تي إس» كواحدة من ألمع الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي.



وجاء الحفل بعد "فترة الاستراحة الطويلة" التي أعلنتها الفرقة لأول مرة في أغسطس الماضي، وحقق الحفل الغنائي في استاد الملك فهد حضورًا عالميًّا أيضًا، حيث تصدر وسم#BTSsaudiArabia تويتر، ليكون الأول بالسعودية والعالم بمجموع أكثر من 500 ألف تغريدة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي قدَّمها أعضاء الفرقة بلمسات عالمية يضمها مسرح ضخم ازدان جمالاً بالعاصمة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

إقرئي أيضًا:

ناصيف زيتون يتحدث لـ"الجميلة" عن تعاونه مع "تيك توك" ويكشف قصّة المصباح



وقد تحدَّث عضو الفرقة كيم نام جون، الشهير بـ"آر إم"، قبل حضوره للسعودية، قائلاً: "لقد تلقينا دعوة رسمية للغناء في المملكة العربية السعودية، ولم نتردد أبداً في الموافقة، فإذا كان هناك مكان يريد الناس رؤيتنا فيه، فإننا ببساطة سوف نذهب إلى هناك، هذا هو ما نشعر به حقًّا".

وتابع قائلاً: "لقد مرَّ الكثير من الوقت منذ أن قدمنا ​​عروضًا في الشرق الأوسط، حيث كانت آخر مرة في دبي عام 2016".



وصل أعضاء فرقة «BTS» لموسيقى البوب الكورية -البالغ عددهم 7 أفراد- إلى مدينة الرياض صباح الخميس، وسط حفاوة بالغة من الجمهور السعودي، وذلك لإحياء حفلهم الموسيقي الأول في المملكة، أمس الجمعة، على أرض استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن فعاليات «موسم الرياض».



وكانت المفاجآت حاضرة، خاصة عندما ردَّد الحاضرون "هابي بيرث داي" لعضو فرقة BTS جيمين، تهنئة له بعيد ميلاده، فما كان منه إلا أن ردَّ لهم التحية بإعجاب كبير وباللغة العربية.

Advertisements



أما جونكوك فقد حلق عاليًا أثناء تقديمه وصلاته الغنائية في عرض أشبه بالعروض السينمائية، ليرد تحية الحاضرين باللغة العربية قائلاً "هلا والله"، وسط عاصفة كبيرة من الترحيب.

وتنوَّع الأداء الموسيقي والغنائي بين أعضاء الفرقة بين العزف على البيانو وأداء أغاني الراب، لتردد الجماهير الغفيرة أعمالهم الغنائية بصوت واحد، وسط مشهد أسطوري عمَّ أرجاء الحفل.



وقدم عضو الفرقة الموسيقية نامجون ليدر، جملة "أنا أحب الرياض"، وسط إعجاب كبير من الحاضرين، لتتعالى الصيحات الجماهيرية إزاء هذا الموقف الجميل الذي عبَّر فيه عن محبته لموسم الرياض.



وعبر أعضاء الفرقة الكورية عن محبتهم للسعودية وللجمهور السعودي، وقدَّموا شكرهم على حسن الضيافة والاستقبال، كما عبروا عن اعتزازهم بزيارتهم للسعودية وإعجابهم بالحضور الجماهيري الغفير.

إقرئي أيضًا:

محمد حماقي يتلقى الهدايا من محبيه في الإسكندرية



واستمرت وصلة الفرقة الكورية أكثر من ساعتين وسط صيحات الجماهير التي لم تهدأ، وتخطت الحواجز الى خارج استاد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.