موسم الرياض في يومه الأول ترند عالمي واكتساح بحضور غفير في فعالياته

عاشت الرياض ليلة حالمة، تمثلت في انطلاق موسم الرياض، الذي ما إن انتهى من يومه الأول حتى أثمر عن وصول الفعاليات -التي أُقيمت في الليلة الأولى- إلى العالم أجمع؛ حيث انطلق موسم الرياض بحفل غنائي عالمي ضخم لفرقة BTS الكورية التي تصدرت المشهد العالمي بحضور أكثر من 60 ألف متفرج، في استاد الملك فهد الدولي، وتصدَّر وسم BTSinSaudiArabi الترند الأول في السعودية والعالم، بمجموع أكثر من 500 ألف تغريدة مجتمعة.

وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي في الترند مستعرضة أبرز الفيديوهات التي قدَّمها أعضاء الفرقة الموسيقية، في عرض عالمي أسطوري اكتسى فيه موسم الرياض جمالاً في يومه الأول.

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في حين افتُتِحَت الفعالية الأخرى التي تمثلت في معرض "الصقور" بوجود أكثر من 70 ألف زائر كانوا داخل المعرض وخارجه وحضروا باكرًا، وكذلك بمبيعات تجاوزت المليوني ريـال في لحظة تدشينه، وجاءت المبيعات في اليوم الأول للمعرض من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور، بالإضافة لقسم مزاد الصقور، الذي عرض 12 صقرًا من أنواع مختلفة.

واكتظت الأجنحة والأقسام المشاركة في المعرض بالحضور منذ الساعات الأولى لانطلاقه، علمًا بأن الحضور خارج المعرض كان قبل افتتاحه في الساعة الـ12 ظهرًا بساعات، كما أُغلقت البوابات الخاصة؛ بسبب توافد أكثر من هذا العدد خارج مقرّ المعرض.

وتصدرت حصيلة اليوم الأول لموسم الرياض الأوسمةَ على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المرتقب أن يستقطب موسم الرياض أكثر من 5 ملايين زائر، يتوقع أن يكون بينهم 100 ألف سائح أجنبي من خلال مجموعة من الفعاليات المتنوعة، الترفيهية والرياضية والفنية، إضافة إلى العروض الحصرية والعروض المسرحية، وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب، كما يشهد الموسم مشاركة 37 مطعمًا عالميًّا وأكبر مدينة ألعاب متنقلة.