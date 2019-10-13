شاهد.. نجوم الفن من مصر ولبنان في طريقهم الى موسم الرياض

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، جمعها بمجموعة من نجوم الفن في مصر أثناء اتجاههم إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وظهر في الفيديو عدد كبير من نجوم الفن المصريين كان من بينهم “الشاعر بهاء الدين محمد، والفنان عمرو يوسف، والفنانة يسرا، الفنان هاني شاكر، والفنانة رجاء الجداوي، وشيكو، وهشام ماجد، أكرم حسني، السيناريست مدحت العدل، والفنان بيومي فؤاد.

وعلقت بوسي شلبي على الفيديو قائلة:” في طريقنا إلى الرياض، فنانين إلى احتفاليه كبيرة، انتظرونا”.

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كما نشر الفنان اللبناني وليد توفيق صورة جمعته بمجموعة من الفنانين اللبنانين اثناء توجههم الى الرياض علق عليها قائلا: “مع الغوالي من مطار بيروت الى السعودية الاخ عاصي الحلاني والصديق جورج قرداحي والصديق علي المولى والصديق سمير المولى والصديق ماجد الحلاني”.