دنيا بطمة في مقطع فيديو راقص وتحظر التعليق عليه

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - نشرت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من إحدى حفلات الزفاف .
وظهرت دنيا بطمة في مقطع الفيديو وهي ترقص بحماس ومندمجة مع الموسيقى خلال إحيائها لإحدى حفلات الزفاف .
الأمر الذى أثار التعليقات ضدها حيث أشار البعض إلى إنها حاولت تقليد الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” في طريقة رقصها وهو ما لاحظوه في مقطع الفيديو .. وآخرون اعتبروا أنها لم تنجح في تقليدها إذ اعتادت ميريام تقديم وصلات رقص مشابهة في حفلاتها .
مما دفع دنيا بطمة إلى حظر حظر خاصية التعليقات على مقطع الفيديو .. وكتبت دنيا في تعليقها على الفيديو : ” فصلة مع فرقتي العجيبة ” .
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