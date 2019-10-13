شاهد.. علا الفارس تحقق حلمها في سريلانكا!

كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - تقضي الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس عطلتها في سريلانكا حيث تشارك متابعيها بصور وفيديوهات من يومياتها هناك.
وفي احدث صورها من سريلانكا ظهرت علا الفارس مع سيدة سريلانكية من العاملات في زراعة الشاي وعلقت قائلة: “هذه السيدة العظيمة حققت لي حلما جميلا “.
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