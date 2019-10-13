شاهد .. حفل زفاف إبنة مصطفى فهمي

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كتب امير فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - احتفل الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” يوم أمس السبت بحفل زفاف إبنته ” دينا ” في أحد فنادق القاهرة وسط حضور عددا من نجوم الفن وأصدقاء وأقارب العروسين .
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف .
والتي ظهر فيها الفنان مصطفى فهمي وهو يرقص مع إبنته في بداية الحفل وقبل تسلميها للعريس حيث قام بتقبيلها واحتضانها في لحظات أثارت تفاعل الحضور .
كما نشرت الإعلامية فاتن موسي زوجة مصطفي فهمي صورا لهما خلال حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .
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