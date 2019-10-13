شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار اليمني أحمد فتحي يشارك في افتتاح موسم الرياض والان مع التفاصيل

يشارك الموسيقار اليمني، أحمد فتحي، في افتتاح موسم الرياض ضمن الكثير من الفنانين. Advertisements وقال مكتب الموسيقار في بلاغ صحفي "يتوجه الموسيقار احمد فتحي يومنا هذا الاحد الموافق 13 اكتوبر الى المملكة العربية السعوديه للمشاركه في افتتاح موسم الرياض". وتابع "وبحضور قرابة 100 فنان وتحت رعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ والذي نبارك له بهذا الإنجاز الكبير وبالله التوفيق".

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