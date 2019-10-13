شكرا لقرائتكم خبر عن هشتاج فرقة “BTS” الكورية يتصدر “ترند” السعودية على تويتر والان مع التفاصيل

احتلت فرقة “BTS” لموسيقى البوب الكورية صدارة “ترند” موقع “تويتر” في السعودية، بالتزامن مع إحيائها حفلاً ضمن مشاركتها في أمسيات “موسم الرياض”، الذي يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل. وكشف حساب فعاليات “موسم الرياض”عن الحشود التي ملأت ستاد الملك فهد الدولي، فيما تم تداول مقاطع فيديو وصور آلاف الفتيات والشباب ممن توافدوا إلى الحفل قبل ساعات من موعد عرض الفرقة.

ومع انطلاق حفل الفرقة، التي تحظى بشعبية عالمية كبيرة، تناقل عشاقها مقاطع فيديو من حفل الرياض، لتشعل حماستهم بإهدائهم عبارة “أنا أحبّ الرياض”.

وبدأت حفلة فرقة “بي.تي.إس” لموسيقى البوب الكورية الجنوبية، في العاصمة السعودية الرياض بحضور جماهيري غفير، هيمنت عليه النساء وعكست شعبية الفرقة العالمية في المملكة.

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وأظهرت صور، ومقاطع فيديو، وبث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجوم الفرقة يغنون على منصة مسرح كبيرة في منتصف ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، بينما يحيط بهم الجمهور من كل الجهات.

وطغت على المقاطع صيحات الحضور على وقع أنغام موسيقى الفرقة، التي بدا أعضاؤها في غاية الحماسة والسعادة بهذا الحضور الكبير في أول زيارة لهم إلى السعودية.

ومع حفلة الفرقة الكورية، التي نفدت تذاكرها بالكامل في وقت مبكر، تبدأ فعاليات موسم الرياض الذي يستمر لمدة شهرين ويضم عددًا كبيرا من الفعاليات الفنية والترفيهية.

و“بي.تي. إس” فرقة غنائية كورية، تتكون من 7 شباب تتنوع مواهبهم بين الرقص والغناء، وقد تمكنوا في فترة زمنية قصيرة من تحقيق شهرة عالمية متخطين حواجز اللغة، وتحظى الفرقة بشعبية كبيرة في العالم العربي، وتتم مشاهدة أغنياتها عبر منصات بث الأغنيات ومواقع التواصل الاجتماعي.