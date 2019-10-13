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فجر السعيد تتوجه بطلب هام إلى متابعيها قبل خضوعها لعملية جراحية في فرنسا

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توجهت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بطلب هام إلى متابعيها قبل خضوعها لعملية جراحية بإحدى مستشفيات فرنسا.

 

وقالت "فجر" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : عندي عملية يوم 6-11 في مستشفى Fosh في باريس .. تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الازمة الصحية .. إن شاء الله تكون العملية الأخيرة .. اللي يحبني يدعيلي .

 

وأضافت: "البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إرادة وفوق توقعاتهم وحساباتهم" .

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وتابعت: "الحمدلله ربي خيب ظنهم".

 

وكانت فجر تعرضت لتسريب أدى لتسمم في الدم مما جعلها تنقل إلى فرنسا بعد دخولها في غيبوبة.

 

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