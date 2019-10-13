شكرا لقرائتكم خبر عن فجر السعيد تتوجه بطلب هام إلى متابعيها قبل خضوعها لعملية جراحية في فرنسا والان مع التفاصيل
توجهت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بطلب هام إلى متابعيها قبل خضوعها لعملية جراحية بإحدى مستشفيات فرنسا.
وقالت "فجر" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : عندي عملية يوم 6-11 في مستشفى Fosh في باريس .. تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الازمة الصحية .. إن شاء الله تكون العملية الأخيرة .. اللي يحبني يدعيلي .
وأضافت: "البعض كان يراهن للأسف على أن وفاتي أمر محتوم ونسوا أن إرادة الله فوق كل إرادة وفوق توقعاتهم وحساباتهم" .
وتابعت: "الحمدلله ربي خيب ظنهم".
وكانت فجر تعرضت لتسريب أدى لتسمم في الدم مما جعلها تنقل إلى فرنسا بعد دخولها في غيبوبة.
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