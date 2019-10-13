13 مليون مشاهدة لإعلان الفيلم الهندي "بيجيل" في يوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصد الإعلان الترويجي لفيلم "بيجيل" ١٣ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة؛ ليحل في المركز الثاني لهذا العام من حيث أعلى مشاهدات للإعلانات الترويجية الخاصة بالسينما الهندية، بعد فيلم "ساهو" الذي حقق ١٥ مليون مشاهدة في يومه الأول.

الفيلم من بطولة نجم اللغة التاميلية فيجاي، بمشاركة نينتارا ونجم بوليوود جاكي شروف، ووصلت ميزانية إنتاج العمل إلى ١٤٠ كرور روبية (٢٠ مليون دولار).





تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول فريق كرة قدم نسائي استطاع مدربه المنضم حديثا إليه أن يغير المفاهيم الخاصة بمشاركة الفتيات في الألعاب الجماعية واستهتار المسؤولين والمجتمع بهم؛ ما قد يتسبب في فشلهم ويعرقل مسيرتهم.

القصة مقتبسة من فيلم بوليوود "تشاك دي باك" الذي قدمه ملك بوليوود شاروخان عام ٢٠٠٧.

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وغرد شاروخان عبر "تويتر" معلقا على الإعلان الترويجي للفيلم: "أتمنى التوفيق لكل أبطال العمل، ومتحمس لمشاهدة الفيلم الذي يعتبر إعادة لشخصية قدمتها في السابق وكانت من أنجح تجاربي في بوليوود".





فيلم "بيجيل يطرح في دور العرض ٢٧ أكتوبر/تشرين الأول بلغة "التاميل" في مقاطعة جنوب الهند، ومن المقرر طرح العمل بنسخة مدبلجة باللغة الهندية في الولايات الهندية الأخرى.



