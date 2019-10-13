براءة ممثلين هنديين في قضية عمرها ٢٢ عاما

برّأت محكمة راجستان الهندية نجمي بوليوود الممثل صني ديول والممثلة كاريشما كابور في قضية سحب سلسلة الطوارئ لأحد قطارات الهند، أثناء تصوير فيلم باجرانج عام 1997؛ ما تسبب في أضرار لهيئة السكك الحديدية آنذاك.



تفاصيل القضية بدأت بتقديم مشرف محطة القطار المساعد سيتارام ملاكار من مدينة نارينا شكوى بالواقعة إلى شرطة السكك الحديدية العامة، والتي قامت برفع دعوى قضائية ضد كل من كاريشما كابور وصني ديول تتهمهما بانتهاك مواد القانون 141 (التدخل دون داعٍ في وسائل الاتصال في القطار) المادة 146 (عرقلة خادم السكك الحديدية في مهامه) والمادة 147 (التعدي على ممتلكات الغير) من قانون السكك الحديدية

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وتمثلت التهمة آنذاك في سحب سلسلة قطار بشكل غير قانوني؛ ما أدى إلى تأخيره لمدة 25 دقيقة ورفع درجة الطوارئ في العديد من محطات القطارات خوفا من تصادم ينتج عن هذا التأخير.

القضية استمرت ما يقرب من 22 عاما وسط العديد من محاولات محامي كابور وديول للطعن على دعوى السكك الحديدية كان آخرها عام 2010 ولكن القضية ظلت في طور التأجيلات ورفض التصالح حتى انتهى الأمر بصدور حكم البراءة في 12 أكتوبر الجاري.

كاريشما كابور "شقيقة كارينا كابور" وصني ديول "عضو حزب الحكومة بالهند حاليا"، هما من أهم نجوم بوليوود خاصة في فترة التسعينيات وقدما العديد من الأفلام الناجحة مثل أجاي، جيت وجيجار.



أما عن آخر أفلامهما؛ فقد قدم صني ديول فيلم موهالا أسي عام 2018 بينما شاركت كاريشما شاروخان في فيلم زيرو في العام نفسه.