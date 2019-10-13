مطالبات بحفل لـ"ليدي غاغا" في الرياض.. والمعارضون ينشرون تصريحاتها ضد العرب والمسلمين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب عدد كبير من الشغوفين بفن "البوب" المسؤولين في هيئة الترفيه وعلى رأسهم تركي آل الشيخ بإقامة حفل لمغنية البوب الأمريكية ليدي غاغا ضمن الحفلات العالمية المقامة في الرياض، والتي تستمر على مدار 66 يومًا.

وجاءت المطالبات تحت وسم #تركي_ال_الشيخ_نبغا_قاقا، حيث تفاعل الكثيرون مع هذه المطالبات، مؤكدين أن غاغا أفضل من المغنية الأمريكية نيكي ميناج التي تم رفض وجودها في السعودية بسبب سوء سلوكها وجرأتها.

وأشارت بعض المصادر إلى أنه تم فتح خط المفاوضات مع غاغا لإمكانية إقامة حفل ضخم خلال الأيام المقبلة، وإن كانت المؤشرات لا توحي بإمكانية إقامة الحفل.

من جانب آخر، شارك معارضون لوجود ليدي غاغا بتقارير إعلامية تحمل تصريحات لها ضد العرب والمسلمين، واستدلوا بأحد لقاءاتها على القناة الثانية "فرانس 2" حينما قالت: "أنا لا يستهويني الشباب المسلم، فما بالك لو كان مسلمًا عربيًا".

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مثل هذه المنشورات الإعلامية السابقة لمغنية البوب كانت دافعًا وحجه قويه لمن يرفض وجودها، وحتى اللحظة لم تتضح الأمور بشكل كبير.

يذكر أن اسم ليدي غاغا الحقيقي هو ستيفاني جوان أنجلينا غيرمانوتا، وهي أمريكية من مواليد الـ 28 من مارس/ آذار 1986 لأبوين أمريكيين من أصول إيطالية، ويعرف عنها أسلوبها الخارج عن المألوف والمثير للجدل.

وجاء اختيار لقب "ليدي غاغا" من قبل الموسيقي روب فوساري الذي استوحاه من أغنية فرقة كوين "Radio Ga Ga".