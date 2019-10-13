متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة أن والدها الفنان يوسف رحمة سيعود قريبًا إلى العاصمة اللبنانية بيروت للانضمام إلى برنامج "ذا فويس سينير"، وأعربت رحمة خلال تصريحات صحفية عن سعادتها بعودة والدها للغناء على المسرح بعدما ترك لبنان وهاجر إلى أستراليا من أجل عائلته.
الشبكة "إم بي سي" السّعودية تبحث عن أسماء فنانين معروفين تخطّوا سنّ الـ 60 للمشاركة في برنامج "ذا فويس سينير" الذي ستطلقه قريبًا.
وقد عرضت الفكرة على الفنان اللبناني سامي كلارك، الذي أبدى رفضه التام في إحدى المقابلات بحكم خبرته الفنية الطويلة.
يذكر أن رحمة عُرف في الثمانينيات من القرن الماضي بأغانيه من بينها"دارك وين" وغيرها من الأعمال اللبنانية، ثم ترك لبنان وسافر إلى أستراليا حيث تزوج وأسس عائلة هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر والد دانييلا رحمة يقطع هجرته الأسترالية ويعود إلى لُبنان لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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