متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تثمر المحاولات الحثيثة في وجود الفنان سعد لمجرد في موسم الرياض، والذي كان من المفترض وجوده في ليلة محمد رمضان لتقديم أغنية "انساي" وتقديمها على طريقة الدويتو، والتي نجحت نجاحًا باهرًا وتجاوز عدد مشاهداتها على "اليوتيوب" أكثر من 165 مليونًا.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكمًا بمنع سعد لمجرد من السفر خارج فرنسا بسبب قضية سابقة لم يتم الانتهاء منها.
من جانب آخر، فرضت هيئة الترفيه تعليمات صارمة للفنان المصري محمد رمضان بضرورة الالتزام الكامل بالزي الساتر وعدم خلع الملابس على المسرح، وأن مخالفة ذلك يترتب عليها إخلال بالعقد المبرم بين الطرفين.
وفي السياق نفسه تم تجهيز ساحة كبيرة لإقامة الحفل دون وجود مقاعد للجلوس، كما سيكون هناك مفاجآت تتضمن غناء بعض الأسماء "لم يتم الكشف عنها" مع محمد رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر "المنع" يقف ضد وجود سعد لمجرد بجانب محمد رمضان في الرّياض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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