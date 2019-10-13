ندوة لتكريم الراحل فاروق الفيشاوي في مهرجان الإسكندرية بحضور رموز الفن

أقيمت ندوة تكريم للراحل فاروق الفيشاوي داخل قاعة مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الخامسة والثلاثين، أدارها رئيس المهرجان، الأمير أباظة، ونقيب السينمائيين مسعد فودة، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج علي عبدالخالق، في حضور عدد من الفنانين المقربين من الراحل، بداية من المخرج مجدي أحمد على الذي تحدث عن مشواره، حيث وصفه بأنه "امتداد لمدرسة رشدي أباظة من حيث التواضع الشديد داخل اللوكيشن، وأنه صديق لكل الناس من العامل الصغير قبل الكبير"، واختتم حديثه بأن الفيشاوي كان صديقه الوحيد داخل الوسط الفني

ولم تتمالك الفنانة وفاء عامر نفسها من البكاء أثناء حديثها عن الفيشاوي، وأنه أعطاها مساحات كثيرة أثناء بداية مشوارها الفني، وهو ما جعلها تصبر على الوجوه الجديدة.

الغريب في الندوة غياب أسرة الراحل فاروق الفيشاوي عن تكريمه.

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يُذكر أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحل عن عالمنا في 25 يوليو الماضي، عقب دخوله في غيبوبة كبدية، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكان آخر لقاء تلفزيوني للراحل الفيشاوي، في برنامج “معكم منى الشاذلي” على شاشة “سي بي سي”، وذلك بعد إعلانه أنه مصاب بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط

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وقال الفنان في اللقاء، بعدما سألته الإعلامية منى الشاذلي، عن عدم خوفه من المرض وتعامله معه على إنه “نزلة برد”، ليرد عليها بطريقة عفوية: “من لا يمت بالسرطان مات بغيره”.. مضيفًا:” الموت علينا حق”.

وتابع:” أصاب بمرض بس إنما يبقى عندي الأمل.. مخضوض بس قوي.. لما أدخل العملية وأبقى مش موجود في الدنيا ويستلمني طبيب معالج.. إذا دخل قلبي الإطمئنان فأنا قوي وهقوم من العملية”.

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