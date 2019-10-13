ستيفاني صليبا: "ليرتنا تاج رأسنا"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا مع الأوضاع الاقتصادية المتأزمة وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية. فقررت دعم عملة بلادها على طريقتها لتُطل عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" بصورةٍ مُلفِتة ظهرت فيها وهي تضع تاجاً مزيناً برسم الليرة اللبناني وأرفقتها بتعليق "ليرتنا تاج راسنا".



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