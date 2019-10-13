الأوركسترا الوطنية الروسية تُحيي حفلين في أبو ظبي







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أقامت الأوركسترا الوطنية الروسية حفلين موسيقيين على خشبة مسرح المجمّع الثقافي بأبوظبي ضمن فعاليات افتتاح موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2019/2020، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبقيادة المؤلّف الموسيقي ميخائيل بليتنيف، الحائز على جائزة ’غرامي‘. Advertisements وقدمت الأوركسترا أداءً مذهلاً بحضور الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان. حيث أدّت برنامجاً مكرساً لأشهر المؤلفين الروس في القرنين التاسع عشر والعشرين بمشاركة عازف البيانو الفرنسي المتألق لوكاس ديبارج.

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