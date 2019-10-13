إنطلاق الموسم الأخير من "فايكنج" على STARZPLAY

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يعود المسلسل الدرامي الشهير "فايكنج" بموسمه السادس والأخير مع مزيد من الأحداث المشوقة التي يترقبها عشاق هذه الملحمة التاريخية حول العالم. ويبدأ العرض الأول للموسم السادس في 5 ديسمبر 2019. ويمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاهدة جميع حلقات الموسم الأخير على STARZPLAY، في نفس يوم عرضها في الولايات المتحدة. على أن يتم بث الموسم السادس المكوّن من 20 حلقة - على جزئين مع انطلاق العرض الأول لمدة ساعتين في 5 ديسمبر 2019، بينما يتم عرض الحلقات العشر المتبقية في عام 2020.
بعد سنوات من الاضطرابات والوقائع المأساوية، تقترب أحداث المسلسل من ذروتها مع وصول الفايكنج إلى أماكن لم يسبق لهم أن رأوها من قبل على بعد آلاف الأميال من كاتيغات، حيث خاضوا معارك ضارية ضد خصوم أقوياء وواجهوا عواقب موت راجنر. ومع تحقق رؤى العرّاف في الموسم الأخير ، تتكشف إجابات العديد من الأسئلة المصيرية، ويتضح للمشاهدين أن الحرب لم تضع أوزارها بعد.
ولاقى مسلسل "فايكنج" متابعةً جماهيرية واسعة، وهو من تأليف الكاتب مايكل هيرست (كاتب فيلم "إليزابيث" الحائز على جائزة أوسكار، ومسلسل "ذا تيودورز" المرشح لجوائز إيمي وجولدن جلوب). ويروي المسلسل قصصاً رائعة عن حياة مقاتلي الفايكنج ومغامراتهم الملحمية والاستكشافية في العصور الوسطى. ويشارك في بطولة الموسم السادس كل من كاثرين وينيك (لاجرثا)؛ وألكساندر لودفيج (بيورن)؛ وأليكس أندرسن (إيفار الكسيح)؛ وجورجيا هيرست (تورفي)؛ وجوردان سميث (أوبيه)؛ وماركو إيلسو (فيسترك).
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