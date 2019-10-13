شكرا لقرائتكم خبر عن العين فلقت الحجر .. خواكين فينيكس يصطدم بـ سيارة إسعاف دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطدم بطل فيلم الـ Joker خواكين فينيكس بسيارة إسعاف في لوس أنجلوس، وذلك أثناء خروج الممثل من موقف للسيارات في ويست هوليود عندما اصطدمت سيارته الـ تسلا بسيارة الإسعاف الواقفة.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cnalifestyle" تعرضت سيارة فينيكس لـ أسوأ الأضرار الناجمة عن الحادث، حيث تضررت لوحة الربع الأمامي اليمنى لسيارة فينيكس، بينما حصلت سيارة الإطفاء على بعض الخدوش البسيطة.

وبالرغم من عدم وجود طاقم السيارة، ألا أن فينيكس بحث عنهم، وعثر عليهم وحصل على بيانات التأمين بعد الاتصال بالشرطة، وتم كتابة تقرير عن الأضرار بسبب تعرض ممتلكات لوس أنجلوس لـ أضرار في الحادث.

وبحسب ما ورد أبلغت شرطة لوس أنجلوس أن فينيكس كان "ودي وسهل التعامل ومهذب" في تعامله مع الضباط والمساعدين الطبيين.

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ومع في نهاية الأسبوع الماضي، استمر فيلم Joker في الحفاظ على المرتبة الأولى في شباك التذاكر العالمى، وعلى الرغم من الجدل والمخاوف الأمنية، حقق فيلم الـ Joker إيرادات وصلت إلى 306 مليون دولار.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.