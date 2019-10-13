شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس "بيت المسرح" ورئيس جامعة المنيا فى ضيافة "أمر تكليف" بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار احتفاء البيت الفني للمسرح بانتصارات أكتوبر المجيدة ، شهد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس السبت العرض المسرحي " أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، و ذلك بمركز الفنون و الآداب و المؤتمرات بجامعة المنيا ، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، و الدكتور أحمد سيد التلاوي مدير مركز الفنون و الآداب و المؤتمرات بالجامعة،و عدد من قيادات الجامعة و أعضاء هيئة التدريس وسط حضور جماهيري كبير ، و ذلك ضمن خطة البيت الفني للمسرح لتجوال العروض المسرحية للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، جامعة المنيا ، و وزارة الداخلية.

و قد وجه الفنان إسماعيل مختار الشكر و التقدير لقيادات جامعة المنيا و على رأسهم الأستاذ الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة على اهتمامهم الكبير و دعمهم لتقديم العرض بمركز الفنون و الآداب و المؤتمرات بالجامعة، ليصل العرض الى طلاب الجامعة بهذا الشكل المشرف.

و قد عبر الأستاذ الدكتور مصطفى عبد النبي عن سعادته بتقديم عرض " أمر تكليف " داخل الجامعة لأول مرة، و برد فعل الحضور خاصة الطلاب، معربا عن رغبة الجامعة في استضافة عرض مسرحي بالمركز كل فصل دراسي، لما يقدمه المسرح من قيم و مفاهيم تنمي من فكر المجتمع المحيط بالجامعة ، و خاصة الطلاب.

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يذكر ان عرض "أمر تكليف" يستمر بمركز الفنون و الآداب و المؤتمرات بجامعة المنيا حتى غد الأثنين الموافق ١٤ أكتوبر الجاري، ليصل العرض لمحطته الأخيرة ضمن هذه الجولة و هي محافظة بني سويف، حيث يقدم العرض بها ابتداء من الثلاثاء ١٥ أكتوبر المقبل، و ذلك في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ و التي تنظمها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.