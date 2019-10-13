شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد محمد رمضان يقود طائرة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات " إنستجرام "، فيديو له من داخل الطائرة، أثناء سفره إلى خارج البلد، وعلق رمضان على الفيديو قائلا: " أول مرة أسوق الطيارة"، وقام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان للسباق فى موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد يحمل عنوان "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامى، وانتاج شركة سينرجى، ويعكف مخرج العمل على كتابة السيناريو فى الوقت الحالى، ويبدأ فى اختيار الأبطال الذين يشاركون فى العمل الفترة المقبلة ليبدأ صناع العمل فى معاينة الديكورات لانطلاق التصوير.

يشار إلى أن رمضان طرح مؤخرا فيديو كليب "هما عايزينها فوضى" من إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه حول الأوضاع فى مصر حالياً، والتى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.