وزارة الثقافة تحتفل بفنان الشعب الموسيقار سيد درويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل وزارة الثقافة باسم الموسيقار الراحل سيد درويش في السابعة مساء الخميس القادم 17أكتوبر2019م بقاعة سيد درويش بالهرم ويتضمن برنامج الحفل معرض مقتنيات فنان الشعب،يعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يستعرض رحلة عطاء سيد درويش Advertisements ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش وذلك بحضور وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم،ورئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال. الاحتفالية ينظمها ويقيمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ويقيم على هامش الاحتفالية معرض تسويق أحدث إصدارات المركز منها:إصدار (فنان الشعب..سيد درويش)،مجلة ألوان من الفنون.."موسيقى وفنون شعبية"،إصدار التوثيق المسرحي (الموسم المسرحي 2007-2008).

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