شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. شاهد كريم عبد العزيز فى كواليس "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، فى العديد من الأماكن المتفرقة منها فى إحدى شقق وسط البلد وفى مدينة الإنتاج الإعلامى وفى حى جاردن سيتى وغيرها من الديكورات، وننشر صورة من كواليس العمل جمعت بينه وبين مؤلف العمل أيمن وتار وأخرون من المشاركون فى الفيلم.



كواليس فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وأوشك كريم عبد العزيز على الانتهاء من التصوير، حيث ويدخل فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

يعرض للنجم كريم عبد العزيز حالياً فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى تخطت إيراداته الـ100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سنرجى فيلمز.