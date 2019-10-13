محمد صبحي: لينين الرملي أول المكرمين في مهرجان "50 سنة مسرح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان محمد صبحي بأن الكاتب الكبير لينين الرملي علي رأس قائمة المكرمين في اليوبيل الذهبي للفرقة وسيكون أول المكرمين في احتفالية " 50 سنة مسرح " لأنه رفيق الكفاح والمشوار الفني وحققنا سويا نجاحات كثيرة في المسرح. وأشار محمد صبحي إلى أن قائمة المكرمين كبيرة جدا وتشمل مؤلفين ومخرجين وممثلين ومهندسي ديكور ومصممي ملابس ورواد في الحركة الفنية من مختلف الأجيال فمنهم مثلا طلعت حرب وثروت عكاشة . يذكر أن الثنائي محمد صبحي ولينين الرملي قدما عددا من المسرحيات الناجحة التي أصبحت من كلاسيكيات المسرح المصرى وجزءاً من وجدان جمهوره وهى : " انتهي الدرس يا غبي " و" علي بيه مظهر " و"المهزوز" و" انت حر" و" الهمجى " و" تخاريف " و" وجهة نظر" و" بالعربى الفصيح" .

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