هلا رشدي تغنى "واحدة من الجيل الجديد" أمام الرئيس بندوة القوات المسلحة التثقيفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغني الفنانة هلا رشدي اغنية "واحدة من الجيل الجديد" خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر اسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتارات مصطفى نصر.

كما غنى الكورال أغنية "حصة تاريخ" من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر اسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف . يذكر أن الشاعر أحمد حسن راؤول شارك في كتابة اغاني تجسد تاريخ مصر الحديث مثل اغنية احتفالية قناة السويس الثانية، واغنية مصر اللي بجد في افتتاح صوامع القمح ، واغنية صبح على مصر للحملة الرئاسية.

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