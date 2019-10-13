فيديو| يسرا وعمرو يوسف ورجاء الجداوي.. نجوم الفن في طريقهم للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، يجمعها بنجوم الفن أثناء اتجاههم إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض الترفيهي، تحت رعاية المستشار تركي أل شيخ.
وظهر في الفيديو عدد كبير من نجوم الفن من بينهم "الشاعر بهاء الدين محمد، والفنان عمرو يوسف، والفنانة يسرا، الفنان هاني شاكر، والفنانة رجاء الجداوي، وشيكو، وهشام ماجد، أكرم حسني، السيناريست مدحت العدل، والفنان بيومي فؤاد، وعلقت بوسي على الفيديو:" في طريقنا إلى الرياض، فنانين إلى احتفاليه كبيرة، انتظرونا".
يبدأ موسم الرياض الترفيهي، في الفترة من 11 أكتوبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.
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