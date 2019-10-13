قبل غنائه أمام السيسي.. هذا ما كتبه عمر عبد اللات على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان الأردني عمر عبد اللات، في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، المُقامة حاليًا بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر، وتشهد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قدم عمر أغنيته الشهيرة "يُحكى أن" التي أهداها للجيش والشعب المصري، تعبيرًا عن حبه لمصر وتقديرًا لبطولات القوات المسلحة في محاربة الإرهاب.

وقبل وقوفه أمام "السيسي" والغناء، كتب عمر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر في مصر الحبيبة أتوجه بالشكر والعرفان إلى جيش مصر العظيم لدعوتهم وتكريمهم لي لأتغنى بمصر وجيشها وشعبها وذلك أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

وتابع "سيكون الحفل بعد قليل في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت مصر ، الحادية عشر صباحاً بتوقيت الأردن على كافة القنوات المصرية وعلى الهواء مباشرة ومن خلال صفحات فيسبوك الخاصة بهذه القنوات".