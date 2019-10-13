إيرادات السبت.. "joker" يحافظ على الصدارة و"Abominable" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق السبت 12 أكتوبر، إيراد قُدر بمليون و865 ألفًا و569 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Gemini man"بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 436 ألفًا و48 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم"Abominable" محققًا 43 ألفًا و774 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 37 ألفًا و125 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 35 ألفًا و638 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"، وحقق 29 ألفًا و824 جنيها، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Ad Astra" بطولة براد بيت، بعد تحقيقه 26 ألفًا و860 جنيها.

وحصل على المركز الثامن فيلم "47 meters down" بعد تحقيقه 19 ألفًا و189 جنيهًا، وذهب المركز التاسع "shaun the sheep" محققًا 17 ألفًا و493 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "Play or die"محققًا 16 ألفًا و663 جنيهًا.