تراند اليوم : شاهد| "رابعة" تشعل الأجواء في "ذا فويس"



أشعلت المتسابقة المصريّة المحجبة "رابعة" مسرح "ذا فويس" بجمال صوتها، بعدما استطاعت أن تقنع المدرّبين الأربعة بالالتفاف إليها بعدما أبدعت في أغنية "حلم" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وبمجرد أن بدأت "رابعة"، التف إليها الفنان محمد حماقي والفنانة سميرة سعيد، ثم ضغطت الفنانة أحلام هي الأخرى على الزر يليها الفنان راغب علامة.

وتنافس حكام "ذا فويس" على ضم "رابعة"، فحاول كل فنان أن يقنع المشتركة بالانضمام إلى فريقه، فيما أكدت أنها لم تفكر من قبل أي نجم سوف تنضم إليه لأنها تحبهم جميعًا.

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وفي النهاية، وقع اختيارها على فريق أحلام، ما دفع الأخيرة إلى ترك مقعدها والصعود على المسرح لتحيتها بعد أن اختارتها، لتوعدها أمام الجميع على أنها سوف تبرز موهبتها بالشكل المطلوب.

كانت المتسابقة المصرية كشفت في كواليس "ذا فويس"، تأمل أن تجتاز مرحلة الصوت وبس، لأن اشتراكها في البرنامج كان حلم قديم لها، وسبق أن دخلت مع حماتها في تحد عندما أخبرتها الأخيرة أنها لو اشتركت لن يلتف لها أحد، فزادها الأمر اصرارًا على المشاركة.

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم "ذا فويس" تتكون من راغب علامة، أحلام، محمد حماقي، سميرة سعيد.



