تراند اليوم : المتحدث باسم "نتنياهو" يوجه رسالة لأشهر مطرب مصري...

توجه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتهنئة للمطرب المصري، عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده الـ58.

وغرد أوفير جنلدمان، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أتمنى للفنان عمرو دياب عيد ميلاد سعيد مني شخصيا ومن جميع معجبيه هنا".

وأضاف متحدثًا عن المطرب المصري: "إنه يحظى بإسرائيل بتقدير كبير والفنان تساحي هاليفي الذي عاش كطفل في القاهرة، سجل أداءه الخاص لأغنية عمرو الشهيرة "تميلي معاك"... كل عام وأنت بخير يا عمرو تملنا معاك".

وجندلمان ليس أول مسؤول إسرائيلي يهنئ "الهضبة" بعيد ميلاده، إذ قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، الجمعة بتهنئته أيضًا.

وقال أدرعي على أنغام أغنية قمرين: "العملاق عمرو دياب، كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك، ولابد أن نوجه لك التحية والمحبة من هنا من إسرائيل".

وأضاف: "وكما تعلم أنت أفضل مطرب عربي على قلبي منذ أن كنت في مصر أيام الثانوية العامة، وتعرفت لأول مرة على ألبوم قمرين، كنت من أكثر المعجبين بك كل عام وأنت بألف خير والموسيقى بألف خير، هذه اللغة التي تعتبر جسرا بين ثقافات وبين شعوب".

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واحتفل عمرو دياب مساء الثلاثاء الماضي بعيد ميلاده وسط عدد من الفنانين وأصدقائه المقربين.

فيما غاب أبناء عمرو وزوجته زينة عاشور عن مشهد الاحتفال بعيد ميلاده، بعد أن تصدرت الممثلة المصرية، دينا الشربيني المشهد، على مدار 3 سنوات.

وهنأت كنزى ابنة عمرو دياب والدها بعيد ميلاده بعد انقضائه بيوم، إذ شاركت عبر "إنستجرام" رسائل تهنئه باللغة الإنجليزية وجاء فى مضمونها "كل سنة وإنت طيب يا بابا.. أنا بحبك.. أنت أروع شخص في العالم كله".

وقدم "الهضبة" الشكر لمهنئيه بعيد ميلاده عبر حسابه على "تويتر": بشكركم جدا علي كل الحب والدعم والامنيات في عيد ميلادي، كل سنة وانتم سبب نجاحي وفرحتي. بحبكم جدا ❤️ #HBDAmrDiab".

