تراند اليوم : فيديو| تعليق مفاجئ من "السيسي" عن فيلم "الممر"؟



كرم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أبطال وصناع فيلم "الممر"، الذي يتناول مرحلة حرب الاستنزاف التي أعقبت حرب يونيو 1967.

وقال السيسي - خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم -: "بشكركم وبقول الفيلم كانت رسالة جميلة جدًا للمصريين كلهم والأداء لكل من شارك كان يعكس روح مصرية بتتكلم حتى لو كان بيتكلم باسم غير المصريين".

وعرض فيلم "الممر" خلال الأيام الماضية، في مناسبة انتصارات حرب أكتوبر.

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وأضاف السيسي: "الفيلم كان رسالة جميلة، والأداء من كل من شارك كان أداء يعكس روحًا مصرية.. الفيلم زي ما قلت سواء على مستوى الأداء أو القصة عكس كل شرائح المجتمع في مصر في الوقت دا وروحها، ووصلتوا لنا وللشباب اللي مشافوش وعاشوا الفترة دي التأثر الكبير اللي حصل".



وتابع: "أتصور للمخرجين والمنتجين أن التجربة قابلة للتكرار وشفتم حالة الالتفاف حول مصر، وفي ظل ما نشاهده في المنطقة ومحاولة سلب آمال وعقول شبانا، فعلى الأقل كل 6 شهور فيلم يفكر الناس إن الدولة والشعب صلب".

Advertisements

من جهته، قال الفنان أحمد عز، إن فيلم "الممر"، أظهر مدى التماسك الذي يعيشه الشعب والتفافه حول القوات المسلحة فيما تواجه من تحديات.

وأضاف، أن "الجيش والشعب إيد واحدة"، لافتًا إلى أن الفيلم قدم رسالة للعالم بأكمله، وهي التفاف الشعب بأكمله حول القوات المسلحة.

وأشار عز، إلى أن ارتداء زي القوات المسلحة فخر وشرف لأي مواطن، لافتًا إلى الإشادة التي نالها الفيلم من قبل جمهور القوات المسلحة، وخاصة جملة "البسوا المموه بيخافوا منه".

وأكد بطل فيلم "الممر"، أن رجال الصاعقة قدموا مساعدات كثيرة أثناء تصوير الفيلم، موجهًا لهم الشكر.