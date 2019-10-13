شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عادل إمام يثير ضجة ويرتكب ‘‘العيب’’ في عزاء ‘‘طلعت زكريا’’.. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تسبب الفنان محمد إمام في أزمة كبرى بعزاء الفنان الراحل طلعت زكريا ، بعد ظهوره أمام الصحفيين وبعض الجماهير التي توافدت لرؤية العزاء .

وبدأت تفاصيل الأزمة حين نزل محمد إمام من سيارته ، وفي أثناء دخوله بشكل طبيعي إلى العزاء ، هتفت الجماهير الموجودة بالقرب من العزاء "هوجان هوجان" وهي الشخصية التي أداها إمام في مسلسله برمضان الماضي.

وكان الفنان أحمد فهمي انفعل على بعض الحضور قائلا: "يا جماعة عيب احنا في عزاء".

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